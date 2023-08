Pordenone | uomo barricato in casa da ieri È in possesso di armi e minaccia il suicidio

(Di giovedì 31 agosto 2023) Da oltre 24 ore un ingegnere di 55 anni, Luca Orlandi, ex militare, si èina Cordovado, in provincia di, nella regione del Friuli-Venezia Giulia. Secondo le fonti, la ribellione dell', che aveva dato mostra di problemi di equilibrio psicofisico e non lascerebbe la sua abitazione da ben due anni se non in casi eccezionali, nascerebbe dalla decisone della Questura di sequestrargli tutte le. Da quanto si apprende, infatti, Orlandi è indi alcuni fucili e forse anche di una pistola. Negoziatori e carabinstanno cercando di convincerlo, senza dover fare irruzione, a consegnarsi. Ma dopo un'intera notte la trattativa non è arrivata a un punto di svolta.

Il questore: "Ha molte armi" "L', già appartenente alle forze armate, oggi in pensione, ha nella propria disponibilità molti fucili per uso sportivo". Lo spiega il questore di, Luca ...La trattativa tra l'asserragliato nella casa di Codrovado e il negoziatore "Marco, tu e i tuoi colleghi avete ... in provincia di. Il 55enne sottotenente, in un primo video pubblicato sul ...L', che in un video pubblicato sul suo profilo social aveva annunciato gesti autolesionistici, ha molte armi in casa. Le stesse che presto gli sarebbero state sequestrate, scaduto il porto d'...

Pordenone, l'ex militare barricatosi in casa rifiuta ogni mediazione e accusa i carabinieri: «Siete voi a istigarmi al ... Open

(Adnkronos) - Il messaggio audio inviato dall'uomo armato asserragliato da ieri nella sua casa di Codrovado, in provincia di Pordenone. L'ex militare si rivolge al negoziatore, mentre i ...