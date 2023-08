Pordenone | da 24 ore chiuso in casa È in possesso di armi e minaccia il suicidio

Leggi su panorama

(Di giovedì 31 agosto 2023) Da oltre 24 ore un ingegnere di 55 anni, Luca Orlandi, ex militare, si è barricato ina Cordovado, in provincia di, nella regione del Friuli-Venezia Giulia. Secondo le fonti, la ribellione dell'uomo, che aveva dato mostra di problemi di equilibrio psicofisico e non lascerebbe la sua abitazione da ben due anni se non in casi eccezionali, nascerebbe dalla decisone della Questura di sequestrargli tutte le. Da quanto si apprende, infatti, Orlandi è indi alcuni fucili e forse anche di una pistola. Negoziatori e carabinieri stanno cercando di convincerlo, senza dover fare irruzione, a consegnarsi. Ma dopo un'intera notte la trattativa non è arrivata a un punto di svolta.