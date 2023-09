Con investimenti di centinaia di milioni nella produzione didie in progetti di produzione di pile a combustibile a idrogeno su grande scala, Panasonic dimostra un forte impegno nella transizione a impianti di riscaldamento e per l'energia più ...... con lo stop agli F - gas in alcuni settori, che colpirà condizionatori,digli impianti di refrigerazione stazionari e in movimento dei supermercati. Rimani aggiornato!Tado° è presente a IFA 2023 di Berlino con due soluzioni per l'automazione che si rivolgono a delle tipologie di prodotto molto specifiche: ledie i sistemi di ricarica casalinga dei veicoli elettrici, e che promettono di far risparmiare cifre significative ai suoi utenti. Per le prime, la società tedesca ha realizzato uno ...

Pompe di calore connesse con Tado. Svelati i nuovi prodotti: "Risparmi fino a 430 euro l'anno" DDay.it

