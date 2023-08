PlayStation Plus alza i prezzi | per 12 mesi di abbonamento fino a 32 euro in più Premium costa 152 euro

L'attesa è finita per gli appassionati di giochidi tutto il mondo. Sony ha finalmente svelato la sua selezione di giochi PSper settembre 2023, e i titoli in lista sono destinati a ...A partire dal 6 settembre, coloro che sceglieranno il livello base del servizio, denominatoEssential, dovranno pagare almeno 21 euro in più all'anno. Ma la notizia potrebbe ...Sony ha svelato i nuovi giochi mensili disponibili per gli abbonati PS, scaricabili a costo zero a partire da martedì 5 settembre. Questo mese troviamo il reboot di Saints Row a guidare la line - up, mentre a completare l'offerta ci sono la Traveler Edition dell'...

Ecco i nuovi prezzi aggiornati di PlayStation Plus Essential, Extra e Premium validi anche in Italia dal 6 settembre 2023.Trine 5 RECENSIONE - Trine 5: A Clockwork Conspiracy, il quinto capitolo della saga sviluppata da Frozenbyte disponibile su console e PC.