Pioli | «Ho imparato che non bisogna mai perdere fiducia nei giocatori | bisogna essere positivi e flessibili»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Si avvicina la terza giornata di campionato. Nell’anticipo di venerdì sera si giocherà Roma-Milan. Questa mattina il tecnico rossonero Stefanoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara dell’Olimpico di domani sera: Domani partita importante per la stagione? «Se cominciamo così andrà a finire che ogni partita è quella della svolta. Noi siamo il Milan e giochiamo per vincere. Giochiamo contro una squadra forte che ha solo un punto ma che per dati offensivi e difensivi è stata la migliore del campionato. Noi vogliamo cercare di fare bene, di dare continuità, di continuare a crescere» . La Roma un’avversaria diversa rispetto alle prime due di campionato? «Noi non saremo diversi, vogliamo giocare il nostro tipo di calcio. Saranno diversi gli avversari. Non sappiamo cosa proporrà la Roma, ma noi siamo pronti e preparati per fare il nostro calcio. Più ...

Roma, 31 ago. (askanews) - Dopo le due vittorie nelle prime due giornate di campionato, il Milan affronta la nuova Roma di Mourinho e Lukaku