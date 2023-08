Pimenta | «Caos Samardzic-Inter? Sì | me lo aspettavo!»

(Di giovedì 31 agosto 2023)è tornato all’Udinese dopo il mancato trasferimento all’e ha pure segnato lunedì nell’1-1 a Salerno. Sul caso di calciomercato è tornata l’agentevistata da Sportitalia. INAFFIDABILE – Che la vicenda Lazarnon abbia visto una gestione decente è ormai noto a tutti. Fra accuse varie, il centrocampista dopo il mancato trasferimento all’per ora è all’Udinese, senza altre cessioni. Rafaelalo gestiva, prima che il padre prendesse in mano la situazione facendo naufragare la trattativa a visite mediche già effettuate. L’agente è piuttosto decisa, a domanda di Tancredi Palmeri: «Pensavo potesse succedere una cosa del genere su? Sì, me lo aspettavo (ride, ndr). Se mi chiedi sì o no dico ...

In piena lotta retrocessione e al centro di un vero e propriosocietario, il presidente Rueda ... Marcos Leonardo alla Roma:in Brasile per sbloccare la situazioneUna situazione d'impasse ...ha esordi col centrocampista del Psg: "Qualsiasi cosa dovessi dire sui miei ragazzi creerebbe, quindi per evitare problemi non dirò niente. Abbiamo bisogno di 2 - 3 settimane per capire ...In piena lotta retrocessione e al centro di un vero e propriosocietario, il presidente Rueda ... Marcos Leonardo alla Roma:in Brasile per sbloccare la situazioneUna situazione d'impasse ...

Serie A - Caos Samardzic, il padre e Rafaela Pimenta si scambiano ... Eurosport IT

La questione Lazar Samardzic non è passata inosservata. L’Inter ha deciso di tirarsi indietro, i problemi col padre hanno convinto a questa scelta. Michele Criscitiello è dubbioso su Tutti Convocati.Pimenta: "Samardzic senior disse all'Udinese di parlare con me. E con l'Inter c'era, ho le prove" L'avvocato Rafaela Pimenta, intervenuta ai microfoni di Telelombardia per chiarire ulteriormente i ...