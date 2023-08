Pierfrancesco Favino è l'eroico Comandante della Mostra "Siamo tutti naufraghi"

... nell'ottobre 1940, salvò 26 naufraghi belgi (prossimi ad allearsi poi con l'Inghilterra nemica), è in fondo lo stesso di, chiamato ad interpretarne le gesta, facendoci immergere ..., Liliana Cavani, Damien Chazelle, Charlotte Rampling e gli altri fotografati il primo giorno del ...... non di respingerli) e soprattutto italianissimo: per produzione, regia (Edoardo De Angelis), cast (il protagonista è, attore impeccabile per tutti i ruoli e tutte le stagioni, ...

E’ stato presentato ieri come film d’apertura in concorso alla 80ª Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia, COMANDANTE di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino.Festival Cinema Venezia 2023 cerimonia di apertura: da Toni Garrn a Pierfrancesco Favino, il red carpet con tutti i look delle celebrity.