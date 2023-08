Pierfrancesco Favino arriva all’80° Festival del Cinema di Venezia | il suo look

(Di giovedì 31 agosto 2023) con un paio di scarpe iconichedeldie apre la kermesse con il film “Comandante” di Edoardo De Angelis. Ecco il suoall’arrivo al Lido.in laguna per presentare “Comandante” il film di Edoardo de Angelis che apre oggi il concorso dell’80esima Mostra d’Artetografica di. L’attore indossa i chelsea boots Scarosso modello Enzo nero. Questi iconici stivaletti sono realizzati in pelle di vitello nera di alta qualità, con elastici laterali neri e tacco in cuoio di 3 cm. L'articolo proviene da 361 Magazine.

L'80esima edizione della kermesse si è aperta ieri con Comandante di Edoardo De Angelis (con) e il Leone d'oro alla carriera alla regista Liliana Cavani. Oggi sono tre le pellicole in concorso: El Conde di Pablo Larrain, Ferrari di Michael Mann (al Lido c'è Adam Driver, ...Salvatore Todaro (bravissimo al solito, che torna all'accento veneto di El Alamein che, nel 2002, fece definitivamente pensare a tutti: ma questo non può restare un caratterista ..."A chi mi chiede chi c'è con me nel cast, rispondo: "C'è, c'è Toni Servillo, c'è Adriano Giannini...", e suona un po' come la barzelletta "c'è un francese, c'è un tedesco, c'è un ...

(Agenzia Vista) Venezia, 30 agosto 2023 "Comandante" di Edoardo De Angelis, con per protagonista Pierfrancesco Favino, è il film d'apertura in concorso del Festival di Venezia 2023. La sceneggiatura ...(Agenzia Vista) Venezia, 30 agosto 2023 L’ordine del tempo, presentato Fuori Concorso a Venezia, è l’ultimo film di Liliana Cavani, Leone d'oro alla carriera al Festival, con Pierfrancesco Favino. Il ...