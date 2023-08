Piazza Municipio | musicista di 24 anni ucciso per un parcheggio | fermato minore

Leggi su 2anews

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il corpo del 24enne, membro dell’orchestra Scarlatti Camera Young, è stato trovato stamani intorno alle cinque in, nell’angolo con via Medina, a Napoli. Undi 24, incensurato, Giovanbattista Cutolo, è statoda un colpo di arma da fuoco a Napoli al termine di una lite per ildi uno