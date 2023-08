Peste suina | Centinaio Lega | ' da governo segnale importante'

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Qualcosa si muove. Sono importanti i primi concreti segnali di attenzione delcontro la diffusione della. Ora va attuato in fretta il piano del commissario, anche sfruttando la disponibilità dell'esercito nel contrasto alla presenza eccessiva dei cinghiali". Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato e senatore della, Gian Marco

Ritorna l'ombra dellacon possibili casi in un'azienda di allevamento sita a Zinasco , nella provincia di Pavia. La vicenda ha messo nei guai due persone, un veterinario e un allevatore, che sono finiti sotto ...ROMA - "Governo compatto per fronteggiare laafricana. La sinergia tra i ministeri dell'Agricoltura, Difesa, Salute, e Ambiente, le osservazioni delle associazioni di categoria e il supporto dei competenti assessorati regionali, ha ...ROMA - "Governo compatto per fronteggiare laafricana. La sinergia tra i ministeri dell'Agricoltura, Difesa, Salute, e Ambiente, le osservazioni delle associazioni di categoria e il supporto dei competenti assessorati regionali, ha ...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Bene il tavolo di oggi pomeriggio svoltosi al ministero della Difesa con le associazioni di categoria al quale erano rappresentati ben tre ministeri, con la partecipazione ...Sospetto focolaio in un allevamento nel Pavese: un allevatore e un veterinario indagati per mancata segnalazione dei casi di peste suina ...