“Perché non è in studio” Riccardo Guarnieri fuori da UeD | la bomba a pochi giorni dalla messa in onda

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 31 agosto 2023) Uomini e Donne, tante novità e una clamorosa assenza nella nuova edizione. La morte di Maurizio Costanzo aveva fatto temere il peggio anche per il futuro in tv di Maria De Filippi. Un lutto simile avrebbe potuto spingere Queen Mary a dire “basta, grazie”. Ma dopo lo choc iniziale lei stessa ha dichiarato, appena rientrata in: “Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”. E così ha fatto. Adesso si prepara per una stagione del famoso dating show che si annuncia ricco di colpi di scena. Si è molto parlato, ad esempio, della presenza di Ida Platano non più come dama ma come opinionista. L’hair stylist di Brescia, infatti, prosegue la sua love story con Alessandro Vicinanza. Fino a poche settimane fa, inoltre, si pensava che un’altra protagonista del Trono Over fosse rimasta a casa. Ma invece Pinuccia ci sarà. La dama, dopo la sfuriata con Tina Cipollari, ...