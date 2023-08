Per la nuova Gatta Nera del programma di Pino Insegno “probabile defenestrazione” prima di cominciare | il filmato che ha creato il caso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Si chiama Candelaria Solorzano e sarà la “” nellaedizione de “Il Mercante in Fiera“. Notizia anticipata dal sito di Davide Maggio, ancora non ufficializzata dalla Rai, giunta dopo le polemiche della titolare del ruolo nell’ultima edizione targata Mediaset, Ainett Stephens. Il game show segnerà il ritorno in Rai di, da mesi nel mirino per la storica amicizia con la premier Giorgia Meloni, con il debutto fissato su Rai2 per lunedì 25 settembre. Una storia pubblicata su Instagram rischia però di mettere in imbarazzo il conduttore, la Rai e la società di produzione del. “Cosa sta facendo in questo video laCandelaria Solorzano?”, si chiede il giornalista Giuseppe Candela su Twitter, ...