(Di giovedì 31 agosto 2023) Allargare, ampliando la platea per far andare in pensione anticipata non solo disoccupate, disabili e chi si occupa di anziani e malati, ma anche le altre donne. O almeno parte delle...

Anche per Ape Sociale eDonna potrebbero esserci dei cambiamenti. Ecco tutte le ipotesi in campo in merito alle misure pensionistiche. Le risorse economiche La riforma delleprevede ...Le altre formule di riformaRiforma, le proposte sulla flessibilità in uscita 27 ... Per le donne potrebbe arrivare l' APE Sociale rosa al posto diDonna . In cantiere ci ...Non si potrà intervenire sullese non per confermare l'esistente, Quota 103 e l'Ape social per i lavori usuranti . Incerta ancheDonna . Eppure Salvini torna a bomba: "No, quota 41". ...

Pensioni, Opzione donna: come sarà Dai requisiti ai contributi, l'età per lasciare potrebbe salire a 63 anni ilmessaggero.it

Allargare Opzione donna, ampliando la platea per far andare in pensione anticipata non solo disoccupate, disabili e chi si occupa di anziani e malati, ma anche le altre donne. O almeno parte ...Allargare Opzione donna, ampliando la platea per far andare in pensione anticipata non solo disoccupate, disabili e chi si occupa di anziani e malati, ma anche le altre donne. O almeno parte ...