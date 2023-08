Pensioni | Durigon non ha dubbi | “Alzeremo le minime”

(Di giovedì 31 agosto 2023) “I sindacati e le opposizioni sono pronti a fare le barricate sulla previdenza, ma il pensiero concettuale del governo non muterà”. Lo afferma il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudioalla Verità.sulle: “Aiuteremo le fasce medio base” “L’inflazione ha colpito maggiormente le fasce medio basse della popolazione, e proprio a loro L'articolo proviene da Il Difforme.

Le altre formule di riformaRiforma, le proposte sulla flessibilità in uscita 27 ... Congelata Quota 41 per tutti Secondo il il Sottosegretario al Lavoro ClaudioE la richiesta di Forza Italia "allora alziamo leminime", risponde solo al gioco della ... "Una limatina" ha ipotizzato nei giorni scorsi il sottosegretario(Lega). "Mai" ha avvisato ...... sicuramente abbiamo come obiettivo la riforma delle. Serve la certezza della flessibilità ...questa formula" ha spiegato domenica sera il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio...

Pensioni, Durigon a La Piazza riaccende il dibattito: novità sulle ... Affaritaliani.it

Non si potrà intervenire sulle pensioni se non per confermare l’esistente ... “Una limatina” ha ipotizzato nei giorni scorsi il sottosegretario Durigon (Lega). “Mai” ha avvisato Urso, “quei maggiori ...Salario minimo, pensioni, lavoro e legge di bilancio: questi e molti altri i temi messi sul tavolo dal sottosegretario della Lega al Lavoro Claudio Durigon ospite pochi giorni fa a La Piazza, la ...