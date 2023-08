Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 31 AGOSTO

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

... allaumento delleminime, allavvio dellattuazione della riforma fiscale con gli sgravi ... le regole europee sul Patto di stabilita' che saranno in vigore neldopo la sospensione per la ...Legge di Bilancio: lavoro,, natalità. I punti centrali Pensione: aumento minime in manovra Le ultime notizie Pensione: anche all'interno della Legge di Bilancio per il ...Lesono uno dei temi centrali per la manovra e il tavolo tra governo e parti sociali è ...lavora sulla flessibilità in uscita con l'obiettivo di confermare Quota 103 anche per ile, ...

Pensioni minime, accordo trovato Ecco di quanto aumentano nel 2024 Money.it

Riforma pensioni 2024, come cambia opzione donna: uscita anticipata tra 60 e 63 anni e ultime novità sulle altre misure ...Allargare Opzione donna, ampliando la platea per far andare in pensione anticipata non solo disoccupate, disabili e chi si occupa di anziani e malati, ma anche le altre donne. O almeno parte ...