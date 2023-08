Pedretti non ci sta | “Basta usarci come bancomat | scendiamo in piazza”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il segretario generale dei pensionati italiani se la prende con il governo e le decisioni che vuole prendere I pensionati si ribellano. E tramite chi li rappresenta sono pronti a scendere ine a far valere le loro ragioni, costi quel che costi. “fare cassa con le pensioni.trattare i pensionatiunpermanente. Se questo governo pensa di tagliare ancora l’indicizzazione degli assegni, stavolta faremo fatica a stare fermi. Scenderemo inin Francia. E faremo ricorso alla Corte Costituzionale“, sono le parole di fuoco pronunciate da Ivan, segretario generale dello Spi-Cgil in una intervista rilasciata a Repubblica. Il segretario dei Pensionati Italiani Iva(Ansa Notizie.com)Il ...

Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 1° settembre 2023 Martina- 30 Agosto 2023 Perché Un posto al soleva in onda il 31 agosto 2023 Martina- 30 Agosto 2023 ...Successivo Fiction & Soap Perché Un posto al soleva in onda il 31 agosto 2023 Martina- 30 Agosto 2023 Sei Sorelle anticipazioni giovedì 31 agosto 2023 Niccolo Maggesi - 30 Agosto 2023 ...Quando esce Cuori 2 Benché la seconda stagione sia praticamente già pronta, Cuori 2ha ancora ...news Niccolo Maggesi - 29 Agosto 2023 Un posto al sole anticipazioni 30 agosto 2023 Martina...

Pedretti: “Usano le pensioni come bancomat, ma stavolta scendiamo in piazza” la Repubblica

Luis Rubiales continua a mantenere la sua posizione di uomo più potente del calcio spagnolo: la struttura interna a mò di "dittatura feudale" e la pressione esercitata su Jenni Hermoso lo hanno reso p ...Luis Maximiano ha lasciato la Lazio dopo una sola stagione in cui non ha particolarmente brillato e non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio. In Italia probabilmente non ...