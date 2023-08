Payback 2023 in rosso

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 31 agosto 2023) Rieccoci pronti per un nuovo premium live event WWE.è a pochi giorni di distanza, da editorialista di Raw analizzerò i feud in corso che coinvolgono gli atleti dello show. È da promuovere o bocciare la costruzione delle rivalità? Vediamolo insieme. Kevin Owens & Sami Zayn vs Judgment Day. La costruzione del feud ha avuto il problema dell’assenza di Owens per infortunio, per fortuna non così grave da far saltare tutto. Il vero punto di interesse è quello interno al Judgment Day, nel quale Balor e Priest sono sempre più ai ferri corti con la variabile McDonagh di mezzo: entrerà anche lui nella stable o lui e Finn ne usciranno fuori? Non sarebbe così male vedere gli heel in conflitto tra loro condividere le cinture di coppia, allo stesso tempo liberando i face che riprenderebbero le carriere in singolo, ma non sono sicuro sia ...