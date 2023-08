Pavard firma per l’Inter

(Di giovedì 31 agosto 2023) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 30/08/2023 alle 21:54 CEST Il terzino destro francese rinforza i nerazzurri dopo aver terminato la sua esperienza al Bayern Monacoera nell’agenda delle big d’Europa, anche se alla fine ha optato per l’offerta interista Benjaminrinforza la difesa del. Il nazionale francese è impegnato con la rosa dei nerazzurri, che ha investito circa 30 milioni di euro per il campione del mondo 2018. Il contratto dicon il Bayern Monaco è scaduto nel 2024 e la sua opzione era quella di non rinnovare. Il calciatore arriva al Giuseppe Meazza con la certezza di ricoprire il ruolo di difensore centrale destro, il suo ruolo preferito in campo. Negli ultimi anni, però, il francese si era visto ...

Un bulldozer (come l'hanno presentato i sardi sui social) per Ranieri BENJAMINall' INTER (dal Bayern Monaco) Dopo le visite e la, c'è l'ufficialità per il francese che arriva dal Bayern ...Un bulldozer (come l'hanno presentato i sardi sui social) per Ranieri BENJAMINall' INTER (dal Bayern Monaco) Dopo le visite e la, c'è l'ufficialità per il francese che arriva dal Bayern ...Un bulldozer (come l'hanno presentato i sardi sui social) per Ranieri BENJAMINall' INTER (dal Bayern Monaco) Dopo le visite e la, c'è l'ufficialità per il francese che arriva dal Bayern ...

Inter, Pavard è tuo: dopo le visite mediche la firma per cinque anni - Sportmediaset Sport Mediaset

Benjamin Pavard, il difensore francese, è ufficialmente diventato il nuovo giocatore dell’Inter. L’annuncio è stato fatto oggi durante una conferenza stampa presso la sede del club milanese. Pavard, c ...Benjamin Pavard è un nuovo calciatore dell’Inter. Al Bayern Monaco vanno 30 milioni più 2 di bonus, il francese firma fino al 2028.