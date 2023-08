Pavard e l’impostazione | adesso Bastoni ha il suo gemello

...vedere protagonista'Inter che con'acquisto di(... partendo dalla porta dove i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con'...per la squadra sia in campo (importantissimo in fase d')...Non solo inma pure difensivamente e va anche al ...'Inter sfiora il vantaggio con Lautaro che coglie il palo su una ... Se poi in difesa si aggiungesi può dire che il reparto ......non ci sono state grandi novità anche se la fase d'(...fascia dà ancora più autorità al toro) e che sa che quest'anno'...protagonista) come è chiaro che il nome giusto sia quello di

Benjamin Pavard si sente amoroso e vola a Milano sulle note di ... Gay.it