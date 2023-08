(Di giovedì 31 agosto 2023)incidente a Catona, all'incrocio tra via Scopelliti e via Nazionale. Coinvolte unacletta su cui viaggiava un, attualmente ricoverato in condizioni gravi al Gom diCalabria, e un'. Il giovane inha impattato con forza contro il parabrezza dell', che è stato completamente frantumato nell'urto.

Paura a Reggio, violento impatto tra una bici e un'auto: grave un minorenne Gazzetta del Sud

Violento incidente a Catona, all'incrocio tra via Scopelliti e via Nazionale. Coinvolte una bicicletta su cui viaggiava un minorenne, attualmente ricoverato in ...