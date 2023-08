Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix Linz 2023 | Shin detta legge nello short femminile

(Di giovedì 31 agosto 2023) Jiaprogram, una delle gare clou della prima giornata deldi, seconda tappa della rassegna itinerante diin scena nella città austriaca fino a sabato 2 settembre. La sudcoreana Vice Campionessa del Mondo in carica ha messo infatti una seria ipoteca sulla vittoria, scavando un solco di otto punti sulle dirette inseguitrici. L’asiaticaspecifico ha presentato un programma scevro di sbavature, composto dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo lutz in zona bonus, guadagnando un punteggio sopra i 70 punti, precisamente 70.38 (40.31, 30.07). A debita ...

... domani il laboratorio del gusto su carne e salumi di 'Chenamos in Carrela' Laboratorio... ingresso dai parcheggi del parco di Monte Claro fronte pista di. Per prenotazioni e ...Numerose associazioni sportive del territorio, come Consorzio Vero Volley, Spector Padel House - TCB - Italian Padel, Run Baby Run - Rugby ASD, ASD MAGA -a Rotelle, Società ...Numerose associazioni sportive del territorio, come Consorzio Vero Volley, Spector Padel House - Tcb - Italian Padel, Run Baby Run - Rugby Asd, Asd Maga -a rotelle, Società ...

Pattinaggio Artistico, l'ex olimpionica Alexandra Paul muore a 31 anni Virgilio Sport

Era già una promessa dello sport, ora è altrettanto certo che sarà una stella del pattinaggio artistico: Vivian Tenore di Aquilonia sul podio, nuova campionessa nazionale A.S.D. Jolly Skate Pattinaggi ...Sta partendo la stagione 2023-2024 del pattinaggio forlivese con l'obiettivo di consolidare i numeri degli atleti aderenti, implementare quanti si avvicinano per la prima volta alle discipline rotelli ...