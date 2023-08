Parma-Reggiana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 31 agosto 2023) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Torna il derby emiliano che vede le due squadre lottare per obiettivi differenti.si giocherà sabato 2 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Tardini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù hanno fatto fin qui percorso netto vincendo tre partite su tre. Dopo due anni di purgatorio in cadetteria, questa stagione dovrà necessariamente vedere la squadra di Pecchia lottare per il vertice e puntare alla promozione in A. I granata hanno un po’ pagato lo scotto del ritorno in cadetteria dopo molti anni raccogliendo appena un punto in 3 partite. L’ obiettivo è comunque salvare la categoria ma non si dovrà evitare un andamento altalenante. LE...