Parigi - Si fermano i monopattini in sharing

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 31 agosto 2023)dice addio aiin: dopo le polemiche, l'esito dell'insindacabile referendum popolare e la presa d'atto del comune, il primo settembre scatta infatti il bando delle due ruote elettriche a flusso libero. I cittadini preferiscono così. Il 2 aprile scorso, l'89% deini andati alle urne si è espresso contro l'utilizzo delle "trottinette". Il referendum, per quanto solo consultivo e senza alcuna natura legale, aveva scatenato un certo clamore soprattutto per le modalità di voto, ma la sindaca Anne Hidalgo ha comunque voluto rispettare l'esito. Ora,è l'unica capitale europea che vieta espressamente ielettrici: finora, per le strade erano disponibili circa 15 mila mezzi degli operatori Lime, Dott e Tier, tutti destinati a sparire. In ogni ...