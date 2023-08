Pardo | «Inter | possibile uno scambio Asllani via? Un concetto»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Si sta parlando di ipotesi partenza pernella chiusura del calciomercato.ritiene che l’potrebbe anche fare unoa centrocampo: questa l’ipotesi che ha fatto a Tutti Convocati su Radio 24. L’OPZIONE – Pierluigivaluta le ultime novità di calciomercato dell’: «Maxime Lopez, al di là della folle espulsione dell’altro giorno, è un giocatore che in unocon Stefano Sensi ci può stare. Secondo me non c’è, in nessuna delle operazioni di cui ho sentito parlare, nessuna chiave. Su Sensi il dubbio è di natura fisica, su Kristjanilpuò essere strettamente legato al fatto che può essere considerato ancora un po’ acerbo. Le qualità ci sono, ma Maxime Lopez è certamente più pronto e con ...

A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 37 Azzi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di. Allenatore: Claudio Ranieri.(3 - 5 - 2)...5,5 (dal 2` st DI6). All. RANIERI 5 Non basta l`esperienza per colpare il divario tra le due squadre. Le pagelle dell'SOMMER Bravo su Azzi. 6,5 DARMIAN Qualche pensiero con Pavoletti e ...bella e a tratti travolgente per un tempo abbondante. Ripresa meritatamente più cheta, quasi ... Non che Digli dia molto di più. E quando sembra che il Cagliari riesca finalmente ad alzare ...

Pardo: "L'Inter deve fare meglio in campionato, per lo Scudetto sarà ... L'Interista

«Il calcio è una materia affascinante». Parola di Pierluigi Pardo, telecronista dei più importanti incontri di Serie A e protagonista, ieri, del Premio ...Pardo parla dell’Inter, che nelle prime due giornate di campionato ha fatto due vittorie consecutive. Il giornalista esprime il suo pensiero CRESCITA - A Tutti Convocati, Pierluigi Pardo si esprime ...