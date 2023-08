Papa Francesco decolla da Fiumicino alla volta della Mongolia e scrive la storia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 31 agosto 2023) Città del Vaticano –una nuova pagina di. Il volole, partito pochi minuti fa dall’aeroporto internazionale di, poterà il Pontefice per quattro giorni nel cuore dell’Asia. Un evento storico visto che per la primaun Pontefice visiterà la. In 2 mila anni di cristianesimo non era mai accaduto. Il Viaggio Apostolico, il 43mo all’estero diBergoglio, inizia in aeroporto col saluto alle autorità locali. Quindi la partenzadell’Asia. Arriverà a Ulaanbataar, capitale...