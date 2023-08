Ammirare i lavori disignifica fare i conti con gli orrori della storia contemporanea. Significa aprirsi a una dimensione di consapevolezza della realtà che non ammette scuse o distrazioni. E allo stesso ...Le Stanze della Fotografia di Venezia (Isola di San Giorgio) ospitano, dal 30 agosto 2023 al 7 gennaio 2024, la mostra L'Orizzonte degli eventi di, dedicata al grande maestro della fotografia. Radio Monte Carlo è radio ufficiale In esposizione oltre 300 scatti di, testimone dei conflitti della contemporaneità e degli ...ha una corporatura atletica ed è alto un metro e novanta, forse di più. E dicono che guardare le cose da una certa altezza per un fotografo sia un vantaggio. Ti dà una veduta d'insieme ...

Paolo Pellegrin e l’orizzonte degli eventi - Daniele Cassandro (Foto) Internazionale

Paolo Pellegrin come tutti i fotografi lavora con la luce e come tutti i fotogiornalisti impegnati in zone di guerra o in situazioni estremamente delicate sa bene che esiste una soglia che divide lo ...Inaugurata la mostra di Paolo Pellegrin “L’orizzonte degli eventi” a Venezia dal 30 agosto 2023 al 7 gennaio 2024 in collaborazione con Magnum Photos ...