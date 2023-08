Palio 2023 Secondo giorno di visite veterinarie | non idoneo il cavallo Zamura di Santa Maria Nuova

Seconda giornata di visite veterinarie al centro "Il Capricorno'. Questa mattina il team guidato da Fulvio Brusa ha esaminato altri cavalli in vista della corsa di domenica 3 settembre. Un solo ...Brundisium.net Tweet Si avvicina il momento di un evento storico per la città di Brindisi: la XXVIII edizione deldell'Arca di San Teodoro si svolgerà domenica 03 settembrealle 17.30 nello specchio d'acqua antistante la Scalinata Virgilio, sul Lungomare Regina Margherita. Un luogo a dir poco ...Città della Pieve, 31 agosto- I militari dell'Aliquota Operativa del N. O. RM. di Città della Pieve , durante le giornate di grande affluenza nel centro storico per i festeggiamenti del "dei Terzieri", hanno svolto ...

Palio 2023. Secondo giorno di visite veterinarie: non idoneo il ...

A Villadossola si conclude il campionato regionale giovanile di corsa in montagna, individuale e di società, e il Trofeo EcoGiò. A San Damiano d'Asti si assegnano i titoli regionali di Trail Corto e ...Un convegno linguistico e culturale, in programma sabato a Ormea per tutta la giornata, anticiperà quest’anno il trentaquattresimo “ncontr ën Tera Brigašca”, fissato domenica a Viozene in provincia ...