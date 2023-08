" Pagherai per tutti". Sulle minacce di morte a Meloni e Bignami indaga la Digos

... ecco cosa offre Con la PROMO Internet di Eoloi ... chiamate illimitate versoi numeri fissi e mobili nazionali; ...Una serie di minacce di morte rivolte tramite un messaggio su Facebook al vice - ministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami , in primis. "tu", si legge ad esempio. Ma l'autore delle intimidazioni via social, che ha utilizzato un profilo fake, dopo aver minacciato l'esponente di Fratelli d'Italia ha rivolto le ...'Politici ladri bastardi corretti mafiosi drogati avete levato il pane a famiglie in difficoltà e reintrodotto i vitalizi se ti prendo tra le mie manitu', si legge nel messaggio ...