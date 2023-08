Pafundi-Udinese | ecco il rinnovo | i dettagli

(Di giovedì 31 agosto 2023) Simoneha prolungato il suo contratto con l’, il classe 2006 continuerà a essere un giocatore bianconero Simoneha prolungato il suo contratto con l’, il classe 2006 continuerà a essere un giocatore bianconero. COMUNICATO – «Calcio e Simoneavanti insieme. Il Club è lieto di annunciare il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026 del giovane talento cresciuto in casa bianconera. L’e Simone sono entusiasti di continuare a crescere insieme per ottenere soddisfazioni reciproche».

I tifosi dell'non sono razzisti, non sono discriminatori, Udine è la casa di, ma quella rivalità con il Napoli però è andata ben oltre le questioni calcistiche ed i segni li ha ...Calciomercato Napoli - Nel mirino dei partenopei, di cui è tifoso, Simonerinnova con l'e chiude le porte al mercato. Qualcuno l'aveva accostato proprio al club di De Laurentiis . E invece, questa la nota ufficiale del club friulano in merito al rinnovo del ...Calcio ha annunciato il prolungamento del contratto con Simonefino al 30 giugno 2026. Il calciatore di Monfalcone (Gorizia), di origini campane, è stato il più giovane bianconero ...

UFFICIALE - Accostato al Napoli, Pafundi blindato dall’Udinese: rinnovo fino al 2026 Tutto Napoli

"Pafundi, infatti, è stato il più giovane bianconero della storia ad esordire in Serie A, in Salernitana – Udinese 0-4 del 22 maggio 2022, ed il più giovane degli ultimi 100 anni a vestire la maglia ..."Udinese Calcio e Simone Pafundi avanti insieme. Il Club è lieto di annunciare il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026 del giovane talento cresciuto in casa ...