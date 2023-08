Ostia | ennesimo risveglio con sirene ed elicottero | nuovo blitz interforze a via Fasan

(Di giovedì 31 agosto 2023)– Dalle prime ore di questa mattina è iniziata un’attività di controlload, coordinata dalla Questura di Roma, per il ripristino della legalità. Circa 500 gli uomini impiegati per effettuare perquisizioni in numerose abitazioni di via Marinoe nelle vie limitrofe.

... al Teatro Romano di Ferento (Vt) all'Antica Festival di Roma e a Villa Adele ad Anzio, in ... Il 25 novembre 2017 hanno realizzato a Roma, alla Conciliazione, unsold out in occasione ...... al Teatro Romano di Ferento (Vt) all'Antica Festival di Roma e a Villa Adele ad Anzio, in ... Il 25 novembre 2017 hanno realizzato a Roma, alla Conciliazione, unsold out in occasione ...... di un bar sul lungomare die neanche quella di un locale sulla spiaggia a Fregene. Certo che ...se ti porti tazzina e zucchero da casa di Lara Loreti 12 Agosto 2023 Scattata la foto all'...

Ostia, ennesimo risveglio con sirene ed elicottero: nuovo blitz ... Il Faro online

Ostia – A Ostia Antica sbarca la festa degli Arrosticini. Dal 7 al 10 settembre una quattro giorni per celebrare uno dei piatti più amati della cucina del centro Italia. Targata ‘Nuovo Faro APS’ ...Torna l’allarme sulla condizione delle case di Nuova Ostia. Stanotte, tra via Enea Picchio e la vicina via delle Ancore, almeno due pezzi delle palazzine è finito giù sul manto stradale. Le “case di s ...