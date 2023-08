Ostia | controlli interforze con circa 500 agenti contro il clan Spada

Dalle prime ore di questa mattina è iniziata un'attività di controllo interforze ad, coordinata dalla Questura di Roma, per il ripristino della legalità. Circa 500 gli uomini impiegati per effettuare perquisizioni in numerose abitazioni di via Marino Fasan e nelle vie limitrofe.Al blitz partecipano anche squadre dell'Acea, l'Ama e la polizia Roma Capitale. Polizia e carabinieri stanno controllando decine di persone sottoposte a misure di prevenzione. Isono stati estesi alle aree verdi davanti alle abitazioni perquisite. TI POTREBBE INTERESSARE...e denunce della GdF Cronaca [ 12/07/2023 ] Oss arruolata in pandemia, incassa il ... Con il Foggia arbitra Arena Sport [ 30/08/2023 ] Potenza - Brindisi affidata a Dario Di Francesco di...

Roma, maxi-blitz a Ostia, controlli nel feudo degli Spada. Bloccate le strade dello spaccio: perquisito un intero palazzo Corriere Roma

Sono almeno 500 gli uomini tra polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Gdf e unità antiterrorismo e cinofili impegnati in una maxi oprerazione a Ostia, perquisendo alloggi, garage e locali delle case ...La vasta operazione anticrimine sta avendo luogo nella zona di Nuova Ostia con diversi controlli e perquisizioni all’interno delle case ...