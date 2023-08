Ostia | blitz della polizia contro il clan Spada | 500 gli agenti coinvolti

è andato in scena un imponentedelle Forze dell'Ordine, coordinata dalla Questura di Roma, "per il ripristino della legalità". Sono circa 500 gli uomini impiegati per effettuare ...AGI - Un pacchetto con all'interno 11 mila euro in contanti è volato dalla finestra di una palazzina in via Marino Fasan , a, dove da questa mattina è in corso undi polizia e carabinieri, coordinato dalla Questura di Roma , con circa 500 uomini. Nel corso dei controlli e delle perquisizioni nella zona, ...Maxidelle forze dell'ordine, coordinato dalla Questura di Roma, a. Sono in corso controlli interforze e perquisizioni in via Marino Fasan e nelle vie limitrofe, roccaforte del clan Spada . ...

Roma, maxi-blitz a Ostia, controlli nel feudo degli Spada. Bloccate le strade dello spaccio: perquisito un intero palazzo Corriere Roma

Ostia, blitz all'alba nel feudo del clan degli Spada. Cinquecento tra agenti e unità cinofile al setaccio del territorio controllato dal clan ...All'alba blitz di 500 agenti con cani e l'ausilio dell'elicottero. Perquisiti appartamenti per scovare i depositi della cocaina. Un intero quartiere al setaccio ...