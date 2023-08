La repressione di, in questi anni, è stata un crescendo continuo: prima l'espulsione del nunzio, mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, cui fu intimato di "lasciare immediatamente il paese", poi ...Di fronte ai blades, i cityzens a punteggio pieno con Brighton e Arsenal ma anche adella ... A disposizione:S., Bobb O., Doku J., Gomez S., Lewis R., McAtee J., Palmer C., Phillips K. ......confermarsi tra le migliori quattro formazioni in Inghilterra mentre i blu di Manchester è... A disposizione:S., Ake N., Bobb O., Gomez S., Lewis R., McAtee J., Palmer C., Perrone M., ...

Ortega caccia pure i gesuiti, la linea vaticana in Nicaragua è una catastrofe Il Foglio

La Provincia gesuita dell'America centrale ha però reagito con un comunicato durissimo in cui parla di "crimini contro l'umanità" e sfida apertamente la coppia presidenziale. Tutto questo mentre il ve ...I bavaresi, a caccia di un portiere da inizio mercato, si fermano: fiducia all'estremo difensore tedesco. Alla fine, il Bayern Monaco ha deciso di ritirarsi dalla ricerca di un nuovo portiere: e quest ...