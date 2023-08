Oroscopo Paolo Fox venerdì 1 settembre 2023 | Acquario agitato

Leggi su zon

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’diFox per oggi,Ariete Dovresti trovare il modo di distrarre la tua mente: vedi un po’ di gente, ti sentirai meglio. Toro Ti senti un po’ confuso ed esitante? E’ giunto il momento di riposare. Gemelli Non è il caso di preoccuparsi per un po’ di stanchezza. Oggi probabili discussioni. Cancro Hai bisogno di stare solo perché devi riflettere bene. Non cedere al malumore. Leone La giornata di oggi potrebbe innervosirti: è probabile che ci sia qualche spesa di troppo. Vergine La Luna opposta invita a non strafare, a non imbarcarti in discussioni inutili. Bilancia Alcune persone si sono allontanate ma non temere altre ne arriveranno. Scorpione Giornata positiva: hai una buona carica in più. Sagittario Oggi avrai molta serenità e affetto. ...