Oppenheimer è un film sul dilemma etico del male minore

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tra i diversi aneddoti sulla difficoltà delle scelte-politiche, e di come sia difficile capire se unne eviterà uno maggiore, poche storie sono emblematiche quanto quella di Bill Clinton e Bin Laden. Nel 1998, i servizi segreti americani vennero a sapere che a Kandahar si nascondeva Osama Bin Laden: non era ancora il Bin Laden che ricordiamo, ma era già considerato un terrorista da molti Paesi occidentali ed era ricercato dagli Stati Uniti. Non si poteva catturare: l’unico modo per intervenire era bombardare a tappeto, uccidendo anche circa trecento civili innocenti. Clinton, allora presidente, scelse di non autorizzare l’operazione. Anni dopo, raccontando la vicenda, disse:«non sarei stato meglio di lui». Lo disse il 10 settembre 2001. Il giorno dopo, le Torri Gemelle furono colpite. La stessa imponderabilità ci è ...