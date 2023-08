Operaio urta i cavi dell’alta tensione e muore folgorato | aveva 46 anni

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un altro morto sul lavoro nel giorno della tragedia di Brandizzo, dove 5 operai sono stati travolti da un treno. Intorno alle 14, in un’azienda di Castel Di Sangro (L’Aquila) che si occupa di pomodori, collocata nei pressi di una rotatoria della statale 17, un uomo di 46hato imentre stava lavorando ed è rimasto. Le circostanze dell’episodio sono ancora da chiarire. Per questo sul posto è intervenuta il pm di turno e i carabinieri. Sul luogo dell’incidente sul lavoro sono intervenuti gli ispettori del competente servizio della Asl per accertare eventuali anomalie e i sanitari del servizio 118 che hanno provato a rianimare il giovane dipendente, purtroppo senza alcun esito. L’elisoccorso, atterrato in prossimità dell’azienda, è tornato alla ...

È morto folgorato oggi mentre era al lavoro in uno stabilimento a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, attorno alle ore 14. Lo stabilimento si occupa dell'imbottigliamento di pomodori sulla sta ...