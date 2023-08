Operaio investito da un treno | Cerreto FdI | tragedia inaccettabile

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 31 agosto 2023) Caserta. “Morire sul lavoro è, è unatroppo grande, abbiamo il dovere anche quali commissari della commissione d’inchiesta sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di dare il massimo del contributo possibile affinché tutte le misure di sicurezza sui cantieri siano garantite.” È quanto ha dichiarato l’on. Marcodopo aver appreso il tragico incidente ferroviario di Brandizzo in cui hanno perso la vita cinque operai, uno di loro originario di Sparanise, comune in provincia di Caserta. “Nell’esprimere sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime – ha continuato l’onorevole– il nostro compito sarà quello di lavorare ancor di più sulla sicurezza sul posto di lavoro, priorità che non può essere messa in discussione.”