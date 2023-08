Operai uccisi dal treno | Mattarella durissimo | Oltraggio ai valori della convivenza

(Di giovedì 31 agosto 2023) Morire sul lavoro, come accaduto la scorsa notte ai 5travolti lungo la linea ferroviaria Milano-Torino a Brandizzo, "è unai".utilizza parole molto chiare e dure in merito al tragico incidente avvenuto nella notte sulla linea Milano-Torino, quando una squadra dial lavoro sui binari per lavori di manutenzione è stata travolta da unregionale che viaggiava a 160 chilometri orari. Nell'impatto hanno perso la vita sul colpo cinque lavoratori. Le vittime erano dipendenti di una ditta di Borgo Vercelli, la Sigifer Srl, che opera nel settore dell'armamento ferroviario dal 1993 ed è una delle imprese leader nel settore di costruzione e manutenzione impianti ferroviari. Con loro c'erano altri ...

Illesi altri due. Sotto shock il macchinista. L'incidente poco prima della mezzanotte nei pressi della stazione di Brandizzo. Il sindaco: 'Pare ci sia stato un problema di comunicazione'. La procura ...Aperta un'indagine per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo Cinquesono stati travolti epoco prima di mezzanotte in un incidente ferroviario nei pressi della stazione di ...Le Acli esprimono il loro 'profondo dolore' per la morte dei cinquetravolti enella notte da un treno in transito mentre stavano lavorando ai binari della linea ferroviaria Torino - Milano. Di lavoro e sul lavoro si continua a morire in Italia: secondo ...

Cinque operai uccisi da un treno nel Torinese. L'ipotesi di un errore di comunicazione. Mattarella: 'Morire sul lavoro è ... Agenzia ANSA

Tragedia nel Torinese. Un treno regionale ha investito e ucciso cinque operai che erano al lavoro sui binari. L'incidente è avvenuto, come riferiscono i Carabinieri, poco dopo ...Sergio Mattarella è arrivato a Torre Pellice, nelle valli valdesi alle porte di Torino, partecipare a un evento organizzato dal Comune in memoria di Altiero Spinelli.