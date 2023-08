Operai travolti dal treno | Salvini apre un' indagine del Ministero | Errore umano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Matteovuole vederci chiaro sulche ha travolto e ucciso cinqueal lavoro sulla linea Milano-Torino. La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime deldelle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto l'interna. È già stato individuato un esperto in Sicurezza e Manutenzione dei trasporti ferroviari- spiega una nota deldiretto da Matteo- che, "compatibilmente con le disposizioni della magistratura", si recherà il prima possibile sul posto. "La norma è chiara- ha dettoin un punto stampa a Venezia in mattinata dove aveva anticipato la scelta deldi avviare un'interna accanto all'inchiesta giudiziaria- e già ...

"Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinqueda un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese. ...Così il presidente della R egione Liguria Giovanni Toti in merito all'incidente ferroviario di Brandizzo in cui hanno perso la vita 5Roma - Sono stati investiti mentre lavoravano sulla linea ferroviaria Torino - Milano . Non c'è stato scampo per cinqueche nei pressi della stazione di Brandizzo sono statida un treno a 160 km/h. A quanto si legge 'il gruppo diera impegnato nella sostituzione di una decina di metri di binari. ...

La disperazione della famiglia del 22enne che ha perso la vita nell'incidente di Brandizzo, Kevin Laganà. Nel video le parole della cugina del giovane ...Il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, ha commentato la morte dei cinque operai travolti dal treno in corsa riportando anche le parole dei testimoni. Una delle vittime era cittadino del suo Comune.