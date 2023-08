Operai travolti dal treno | quanti morti sul lavoro nel 2023

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un’altra tragedia sul, un altro drammatico incidente che aggrava sempre più il bilancio degli incidenti mortali sulin Italia. Quello di Brandizzo, in provincia di Torino, è l’ennesimo caso dimentre stavano portando avanti il loro, vittime di una tragedia che forse, col senno di poi, poteva essere evitata. Ma cinque nomi che purtroppo, nella notte tra mercoledì 30 giovedì 31 agosto, si sono inseriti nella lunga lista dei deceduti sul luogo diin Italia di quest’anno. L’incidente mortale a Brandizzo L’ennesima tragedia sulsi è consumata poco dopo la mezzanotte, con cinqueche sono statida unnella stazione di Brandizzo, in ...

Abbiamo a cuore la tua privacyLa tragica vicenda è avvenuta nello stesso giorno in cui cinquesono mortida un treno a Brandizzo , in provincia di Torino . Su quest'ultima vicenda è stata aperta un'inchiesta per ...'Drammatico intervento dei vigili del fuoco stanotte nel torinese per un incidente ferroviario nella stazione di Brandizzo: deceduti cinqueda un treno in transito, feriti altri due', ...

Incidente ferroviario, operai travolti a 160 km orari: 5 morti a Brandizzo (Torino). Fs: “I lavori dovevano cominciare dopo ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il sindaco di Messina Federico Basile esprime cordoglio per la tragica morte di Kevin Laganà, 22 anni, originario di Messina e degli altri quattro operai ...La stazione di Brandizzo dove cinque operai sono stati travolti e uccisi da un treno - GRAMMA Il più giovane aveva 22 anni, il più grande 52: sono stati identificati i cinque operai investiti dal ...