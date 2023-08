Operai al lavoro travolti da treno | cinque morti nel torinese Avevano fra 22 e 52 anni

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 31 agosto 2023)e due feriti. Ilche andava a 160 chilometri orari ha travolto glialsui binari di Brandizzo. I lavoratori della ditta di Borgovercelli stavano effettuando la sostituzione di alcuni metri di binari ad un chilometro dalla stazione lungo la linea Torino-Milano. Il convoglio tecnico composto da una dozzina di vagoni non ha lasciato scampo ai sette. Incidente per cause da dettagliare accaduto nella notte. Le vittime: Giuseppe Aversa, 49, residente a Chivasso. Kevin Laganà, 22, di Vercelli. Saverio Lombardo, 52, nato a Marsala e residente a Vercelli. Giuseppe Sorbillo, 43, nato a Capua e residente a Brandizzo. Michael Zanera, 34, di ...