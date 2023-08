Open to meraviglia | l' account Instagram della Venere pubblica un post dopo due mesi

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 31 agosto 2023)un periodo di silenzio durato due, il profilodiitalia23 è tornato attivo. Questo ritorno è avvenuto in seguito all'apertura di un'indagine da parteCorte dei Conti del Lazio su "to", la campagna promozionale lanciata dal ministero del Turismo guidato da Daniela Santanché. L'hato unaccompagnato da una serie di foto che mostrano i cartelli pubblicitaricampagna affissi in diverse città all'estero. Il messaggio cerca di placare le polemiche suscitate durante il lungo periodo di assenza dalle piattaforme social, iniziato il 27 giugno scorso, con le seguenti parole: "Ciao! So bene che avete sentito la mia mancanza e mi fa piacere ...