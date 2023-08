Omicidio Saman | Ferrari Pd | ' è necessario ottenere giustizia'

...Comando Provinciale di Reggio Emilia' coordinati dalla Procura che lo ritiene uno dei responsabili della morte diassieme alla moglie e ad altri tre familiari. L'uomo è accusato dell'..."L'estradizione dal Pakistan" di Shabbar Abbas, ha esultato la premier Giorgia Meloni , "imputato in Italia per il selvaggiodella figlia, è un passo avanti importante per consentire ...'Il padre diAbbas è stato estradato, ora potremo giudicarlo per l'orrendodella figlia. L'della povera, che è stata uccisa dai suoi genitori e dai suoi familiari perché non voleva piegarsi a un matrimonio combinato, è avvenuto in un contesto non solo di violenza e soprusi, ...

Omicidio Saman, estradizione padre in Italia: arrivo venerdì, ultime notizie Adnkronos

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Con l’estradizione del padre di Saman Abbas, si compie una parte della dolorosa storia di quell’orrendo femminicidio. Ci sarà ora un processo e eventualmente una condanna.Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “L’impegno e la determinazione delle autorità italiane, grazie ai ministri Tajani, Nordio e Piantedosi, hanno permesso oggi l’estradizione dal Pakistan del padre di Saman, ...