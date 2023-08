Omicidio Saman Abbas | arriva in Italia il padre estradato dal Pakistan

(Di giovedì 31 agosto 2023) Gli investigatori del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale, insieme ai Carabinieri del Nucleo investigativo di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura dello stesso capoluogo emiliano, diretta da Gaetano Paci, si sono recati oggi indove hanno preso in consegna dalle autorità locali il Shabbar, ildi, la ragazza uccisa a Novellara il 1° maggio 2021. Shabbar, insieme alla moglie e ad altri tre familiari, è ritenuto responsabile dell’della figliaL’uomo è ritenuto presunto responsabile, unitamente alla moglie Nazia Shaeen, al fratello Hasnain Danish, ai nipoti Nomanulhaq Nomanulhaq e Ijaz Ikram, dell’della figlia ...

...Comando Provinciale di Reggio Emilia' coordinati dalla Procura che lo ritiene uno dei responsabili della morte diassieme alla moglie e ad altri tre familiari. L'uomo è accusato dell'..."L'estradizione dal Pakistan" di Shabbar Abbas, ha esultato la premier Giorgia Meloni , "imputato in Italia per il selvaggiodella figlia, è un passo avanti importante per consentire ...'Il padre diAbbas è stato estradato, ora potremo giudicarlo per l'orrendodella figlia. L'della povera, che è stata uccisa dai suoi genitori e dai suoi familiari perché non voleva piegarsi a un matrimonio combinato, è avvenuto in un contesto non solo di violenza e soprusi, ...

Omicidio Saman, estradizione padre in Italia: arrivo venerdì, ultime notizie Adnkronos

L'uomo è accusato dell'omicidio della figlia, uccisa e sepolta a Novellara ... Un ritratto analogo è stato fatto di lui all'indomani del ritrovamento del corpo senza vita di Saman anche dai media ...“Un passo in avanti affinché – dopo un atroce delitto – la giustizia possa compiere fino in fondo il suo percorso: il padre di Saman Abbas è stato estradato dal Pakistan ed è ora in viaggio verso l’It ...