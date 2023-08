Omicidio Napoli | lite per uno scooter parcheggiato male

(Di giovedì 31 agosto 2023) Uno: è questo il movente dell'avvenuto all'alba a. In Questura si trova ora un sedicenne sospettato di essere l'assassino. Determinanti per la squadra mobile ...

E' avvenuto nella centralissima Piazza Municipio, dove si trova la sede del Comune di Napoli, all'alba, l'omicidio di un giovane di 24 anni ucciso per una lite legata al parcheggio di uno scooter.Omicidio a piazza Municipio, nel cuore di Napoli. Il corpo di un ragazzo di 24 anni, Giovanni Battista Cutolo, incensurato, è stato ritrovato all'alba senza vita. Il ...