Omicidio Napoli | lite per uno scooter parcheggiato male | sospettato un 16enne

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUno: è questo il movente dell’avvenuto all’alba a. In Questura si trova ora un sedicennedi essere l’assassino. Determinanti per la squadra mobile di, che sta indagando sull’accaduto, sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. La vittima era in compagnia della fidanzata quando è scoppiata la. L’è avvenuto nella centralissima Piazza Municipio, dove si trova la sede del Comune di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco a. Questa mattina intorno alle 5 in piazza Municipio è stato trovato il cadavere di ...anche già chiaro il movente dell'. ...... incensurato, Giovanbattista Cutolo , è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco. Il corpo ... Sarebbe noto anche il movente dell'. Un ragazzo di 24 anni, incensurato, Giovanbattista Cutolo, e' stato ucciso da un colpo di arma da fuoco a. Il corpo del ventiquattrenne e' stato trovato stamani intorno alle cinque in piazza Municipio, nell'angolo con via Medina. Indagini in corso da parte della Squadra mobile partenopea. Secondo ...

Napoli, omicidio a piazza Municipio: 24enne ucciso con un colpo di pistola, identificato un sospettato ilmattino.it

Uno scooter parcheggiato male: è questo il movente dell'omicidio avvenuto all'alba a Napoli. In Questura si trova ora un sedicenne sospettato di essere l'assassino. Determinanti per la squadra mobile ...Omicidio a piazza Municipio, nel cuore di Napoli. Il corpo di un ragazzo di 24 anni, Giovanbattista Cutolo, incensurato, è stato ritrovato all'alba senza vita. Il giovane è stato ucciso da un colpo di ...