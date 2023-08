Omicidio Cutolo a Napoli | Beatrice Venezi | «Era portatore di valori e di bellezza»

(Di giovedì 31 agosto 2023) «Era un cornista di talento, lo sguardo limpido e sincero, appassionato e amoroso nei confronti del suo strumento, del vivere in orchestra, del fare parte di una comunità come quella...

L'e il fermo di un 16enne Uno scooter parcheggiato male, sarebbe questo il movente dell'assassinio di Giovanbattista, avvenuto all'alba in piazza Municipio all'altezza del civico 80, ..."Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei suoi cari, esprimendo le nostre più sentite condoglianze". "Oggi è un giorno triste". Così l'Orchestra Filarmonica Campana ricorda Giovanbattista, il cornista di 24 anni ucciso questa mattina in Piazza Municipio, a Napoli, per uno scooter parcheggiato male. "Giovanbattista era stato con noi nell'ultima produzione dell'orchestra, era un ...musicista, Mennella: 'Giovanbattistavittima innocente come Giovanni Guarino' Padre del ragazzo originario di Torre del Greco. La rabbia del sindaco: 'Entrambi uccisi dall'assurda ...

Omicidio Giovanbattista Cutolo, il musicista della Scarlatti Young ucciso a Napoli per il parcheggio di uno scooter. C'è un sospettato: ha 16 anni Corriere

Il giovane, identificato come Giovan Battista Cutolo, è stato vittima di un omicidio che ha avuto origine da una discussione riguardante un motorino mal parcheggiato. Cutolo, un musicista talentuoso ...Il regista teatrale Franco Cutolo: “Mio figlio Giovanni Battista è andato a farsi un panino ed è morto”. La mamma del 24enne: “Da oggi odio questa città”.