Omicidio a Napoli | 24enne ucciso per uno scooter parcheggiato male

(Di giovedì 31 agosto 2023) Aun ragazzo di 24 anni, Giovanbattista Cutolo, è statocon un colpo di pistola. Il movente sarebbe un motorino. L'è avvenuto nella centralissima piazza Municipio, dove questa mattina all'alba è stato ritrovato il corpo della vittima. IlCutolo è incensurato e non risultano legami con la criminalità organizzata. Da quanto si apprende, la giovane vittima era un musicista della Nuova Orchestra Scarlatti. Il presunto omicida ha 16anni, ed è stato portato in Questura aper sottoporlo ad interrogatorio.

