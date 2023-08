(Di giovedì 31 agosto 2023) Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua, ha sottolineato che la situazione è particolarmente critica nelle regioni della Lombardia, Piemonte e Veneto, ma il problema delleriguarda l'intero paese. Dai primi dati territoriali, sembra che le immissioni in ruolo non copriranno neil 50% deidisponibili, che ammontano a 81.000. L'articolo .

a Gip, i soci attuali sono Allianz (11,5%), Infra Investors (7,6%), MoLagers (0,6%) e, per il ... Nel 1970 abbandonò l'impiego e, con un prestito didollari, comprò la Mv Patricia, una ...... prosciugando i loro risparmi per un totale di 1 milione eeuro. Si tratta di Giuseppe ...a spogliarle dei loro averi, insultarle e manipolarle, i tre le hanno anche minacciate affinché ...... di importo pari aeuro, a favore degli stessi indagati. Nelle comunicazioni telefoniche ... che avrebbero permesso di rinvenire,agli apparati cellulari in uso ai prevenuti e sottoposti a ...

Oltre 200mila supplenze docenti anche per il 2023/24. D’Aprile, UIL: “trasformare i posti vacanti da organico di fatto a organico di diritto Orizzonte Scuola

Giuseppe D'Aprile, rappresentante della Uil Scuola Rua, ha sottolineato che la situazione è particolarmente critica nelle regioni della Lombardia, Piemonte e Veneto, ma il problema delle supplenze rig ...Questo ha permesso di recuperare già oltre 200mila euro alle casse comunali. Un'azione forte, mai fatta in passato, in un Comune ridotto al fallimento». Per chi non si è messo in regola, sono partiti ...