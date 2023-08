Olbia | esplode un camper in un campeggio | muore un bambino di dieci anni

La7.it - Tragedia sulla spiaggia di Bados, vicino a Pittulongu, trae Golfo Aranci. Un bambino di 10 anni, residente a Rimini, ha perso la vita in seguito a un'esplosione avvenuta su un camper ...Un bambino di 10 anni residente a Rimini, la città della madre, è morto nell'esplosione del camper in cui si trovava in vacanza con la famiglia in Sardegna , sulla spiaggia di Bados, trae Golfo Aranci. Secondo le prime informazioni, lo scoppio sarebbe stato provocato da una fuga di gas dalla bombola utilizzata per cucinare. Per spegnere l'incendio che ne è scaturito sono ...Lo scoppio provocato dal gas di una bombola. I genitori del piccolo trasferiti nei vicini ospedali, la madre salva ma in stato di choc. Vigili del Fuoco ...

Olbia, camper esplode in un campeggio: morto un bambino di 10 anni Il Riformista

Era in vacanza assieme alla sua famiglia, sulla spiaggia di Bados, tra Olbia e Golfo Aranci [...] Tragedia in Sardegna dove a seguito dell'esplosione di un camper è morto un bimbo di 10 anni. Era in ...La cronaca italiana, nelle scorse ore, ha riferito di un altro grave caso relativo a una esplosione. In un campeggio di Bados, località balneare tra Olbia e Golfo Aranci, un bambino di 10 anni ha ...